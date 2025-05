Il teatro è l’arte dell’incontro Come crepe nei muri del Teatro Due Mondi a Bergamo

Il teatro è l’arte dell’incontro, e lo spettacolo "Come crepe nei muri" al Chiostro del Carmine di Bergamo, il 1° giugno, ne è un esempio lampante. Attraverso la narrazione di barriere fisiche e invisibili, si invita a riflettere su un tema attuale: l’emarginazione e il desiderio di connessione. Scopri come le crepe nei muri possano diventare varchi per nuove esperienze. Non perdere questa opportunità di riflessione e emozione!

Domenica 1 giugno lo spettacolo Come crepe nei muri del Teatro Due Mondi sarà in scena nel suggestivo Chiostro del Carmine di Bergamo nell’ambito della rassegna L’Età forte a cura del Teatro Tascabile. “In questo lavoro parliamo di muri e di barriere fatti di pietra e filo spinato che possono diventare invalicabili, ma anche di come spesso è proprio la difficoltà di relazione tra le persone o con sé stessi che crea muri di paura e diffidenza o confini individuali” spiega Alberto Grilli, regista. Lo storico gruppo faentino presenterà lo spettacolo per spazi aperti e per pubblico di ogni età nell’ambito della rassegna L’Età forte a cura del Teatro Tascabile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il teatro è l’arte dell’incontro, “Come crepe nei muri” del Teatro Due Mondi a Bergamo

Cerca Video su questo argomento: Teatro Arte Dell Incontro Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le donne dell'arte, incontro a teatro con Armando Battelli; FESTA DELL’ARTE A MONTEVERDE – TiC; Il Teatro dell'Ortica presenta Staglieno '800: una galleria d’arti varie a cielo aperto; Biennale Teatro 2025: Theatre is Body - Body is Poetry. 🔗Ne parlano su altre fonti

Festa dell’arte a monteverde: due giorni tra musica, libri, teatro e performance a teatro villa pamphilj

Secondo gaeta.it: la quarta edizione della festa dell’arte a monteverde al teatro villa pamphilj propone musica, letteratura, teatro e arti visive con incontri su impegno civile, omaggi a pasolini e laboratori per bamb ...

Teatro senza fissa dimora. Arte occasione di incontro

Da msn.com: Pittura, creatività manuale e performance teatrale, insieme in una mostra-evento intitolata "Teatro delle Opere". Un appuntamento aperto ...

Festa dell’Arte a Monteverde

Come scrive romatoday.it: Torna la Festa dell’Arte a Monteverde che giunge alla quarta edizione. Arte, letteratura, musica, teatro, laboratori, incontri e performance si intrecciano in un programma ricco, ospitato presso il ...