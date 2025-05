Il Tar dà ragione al Comune e il museo Leonardo3 rischia la chiusura | Faremo ricorso non possiamo andarcene”

La battaglia per il Museo Leonardo3 si intensifica: il TAR della Lombardia ha dato ragione al Comune, mostrando come la gestione del patrimonio culturale possa diventare un campo di scontro. Con la chiusura in vista, la direttrice Lisa ribadisce: “Non possiamo andarcene”. Questo caso mette in luce l'importanza di difendere i luoghi della cultura in un'epoca in cui l'identità nazionale è sempre più minacciata. Riusciranno a trovare una soluzione?

Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso presentato dalla concessionaria del museo Leonardo3 "Il mondo di Leonardo", legittimando così la decisione del Comune di far decadere le concessioni d’uso degli spazi della Galleria Vittorio Emanuele. "La concessionaria farà ricorso, non possiamo cambiare sede", ha commentato a Fanpage.it Lisa, direttore di Leonardo3. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il Tar dà ragione al Comune e il museo Leonardo3 rischia la chiusura: “Faremo ricorso, non possiamo andarcene”

