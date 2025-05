Il suono delle sirene nei porti | Canali sempre più insabbiati Barche ’piantate’ nelle secche

Il grido dei pescatori di Goro e Porto Garibaldi è un eco di una realtà sempre più preoccupante: l’erosione dei fondali marini. Le sirene, simbolo di protesta, annunciano la crisi di un mestiere che affonda nelle secche. In un'epoca in cui la sostenibilità è un tema caldo, la situazione dei porti italiani solleva interrogativi su come proteggere il nostro patrimonio marittimo. Il mare ha bisogno di noi; è tempo di agire!

Torneranno a suonare nei porti di Goro e Porto Garibaldi le sirene dei pescatori, sirene di protesta. "Siamo stanchi di rischiare ogni volta che torniamo nei porti di perdere la barca per quelle secche che si sono formate ormai da tempo all’imbocco del molo. I fondali sono insabbiati, un problema che si ripete in modo ciclico. Non possiamo lavorare in queste condizioni, il pericolo è quello di andare a finire contro le secche, di restare insabbiati", è contenuto nelle parole di un pescatore di Goro, esasperato, il manifesto della mobilitazione. Torneranno a suonare sulle banchine le sirene oggi, allo scoccare delle 10,30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il suono delle sirene nei porti: "Canali sempre più insabbiati. Barche ’piantate’ nelle secche"

