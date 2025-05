Il suo cervello è esploso Dovete proteggervi e cercare il giusto rimedio dopo l’infezione | muore dopo il morso di una zecca e la famiglia fa un appello

Un tragico avvenimento riporta l’attenzione su un nemico silenzioso: le zecche. Kevin Boyce, 62 anni, è deceduto a causa del virus di Powassan, una malattia rara ma insidiosa. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza della prevenzione. In un mondo sempre più connesso alla natura, proteggersi da questi pericoli invisibili è fondamentale. Non sottovalutiamo mai un morso: la salute è un bene prezioso da tutelare!

Kevin Boyce, 62 anni, del Massachusetts, è morto dopo essere stato infettato dal virus di Powassan, una malattia rara ma letale che ha come vettore le zecche. Secondo quanto riportato dalla sua famiglia, Kevin non sapeva nemmeno di essere stato morso. Pochi giorni dopo l’infezione ha cominciato a soffrire di febbre, forti mal di testa, vomito. I sintomi si sono aggravati rapidamente, fino a un collasso che lo ha portato in terapia intensiva al Massachusetts General Hospital di Boston. “ Il suo cervello era esploso a causa dell’encefalite, e aveva gravi danni cerebrali”, ha raccontato la moglie Erin a CBS News. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it