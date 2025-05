Il successo di un bando regionale conferma che in Italia c’è voglia di cargo bike

Il bando “Rinnova parco veicolare 2025” lanciato dalla Regione Lombardia segna un passo importante verso una mobilità più sostenibile. La crescente richiesta di cargo bike rivela un cambiamento di mentalità, dove cittadini e istituzioni iniziano a investire in un futuro a basse emissioni. Sorprendentemente, è proprio in un contesto di sfide ambientali che emergono opportunità concrete per migliorare la qualità della vita urbana. Non perdere l’occasione di far parte di questa rivoluzione verde!

Alle ore 10 del 3 aprile 2025 sono state aperte le domande per il bando “Rinnova parco veicolare 2025”, promosso da Regione Lombardia – non sempre virtuosa sui temi della sicurezza stradale – per convincere i residenti a convertirsi a forme di mobilità più ecologiche. Il primo livello di finanziamento (Linea A) è riservato alle persone che vogliono sostituire un’auto inquinante con un veicolo elettrico o ibrido; il secondo (Linea B) agevola l’acquisto di moto elettriche, scooter elettrici ed e-cargo bike; il terzo (Linea C) è un incentivo alla demolizione di automobili a benzina, metano o Gpl. Il caso che tratteremo riguarda la Linea B, perché alle 10:30 di lunedì 26 maggio il bando dedicato alle e-cargo bike e ai motorini a zero emissioni è stato chiuso per esaurimento fondi, pari a due milioni di euro in totale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il successo di un bando regionale conferma che in Italia c’è voglia di cargo bike

FOTO/ Premio Lupo: successo della XVII^ Edizione e aperto il bando 2025

La XVII edizione del Premio Lupo si è conclusa con un grande successo, ospitata nella suggestiva Biblioteca Comunale di San Bartolomeo in Galdo.

Cerca Video su questo argomento: Successo Bando Regionale Conferma Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Nuovi paradigmi Il successo di un bando regionale conferma che in Italia c’è voglia di cargo bike; Grande successo per l'iniziativa 'Libri Gratis': Quasi 38mila le domande presentate da tutta la Regione; Veneto. Assessore Caner: Al via il nuovo bando per la digitalizzazione delle destinazioni turistiche; Piemonte, oltre 1,4 milioni per il prolungamento degli orari nei nidi comunali. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Grande successo per l'iniziativa 'Libri Gratis': Quasi 38mila le domande presentate da tutta la Regione

Lo riporta gonews.it: Sono circa 38mila le domande presentate per il bando “Libri Gratis”, la nuova misura regionale, cofinanziata attraverso l’Fse+ 21/27, con cui la Toscana ...

Sanremo, il Consiglio di Stato conferma: serve il bando. Ma c'è chi lo ha già impugnato

Da msn.com: Rigettati i ricorsi della Rai e del Comune .Ora si apre la fase di negoziazione per l'unica offerta arrivata: quella della tv pubblica ...

La Toscana scommette sull’innovazione con un bando per attrarre investimenti esteri

Lo riporta intoscana.it: La Toscana si conferma terra di sviluppo e di attrazione per gli investimenti internazionali. Il bando regionale Ricerca, Sviluppo e Innovazione destinato a imprese a capitale estero ha registrato un ...