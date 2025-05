Il sottosegretario Delmastro racconta la sua versione sullo sparo di Capodanno | cosa ha detto

Il sottosegretario Delmastro ha raccontato la sua versione degli eventi legati allo sparo di Capodanno, un episodio che ha scosso l'Italia e riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle feste pubbliche. La sua dichiarazione al tribunale di Biella, in cui afferma di non essere presente nella stanza dell'incidente, solleva interrogativi sul coinvolgimento di figure politiche in situazioni delicate. Quanto influiscono questi eventi sull'opinione pubblica? Una storia che continua a tenere banco!

Il sottosegretario Delmastro ha testimoniato al tribunale di Biella durante l'udienza per il caso dello sparo di Capodanno: la sera del 31 dicembre 2023, un colpo di pistola ferì un uomo durante una festa a cui era presente anche Delmastro, che oggi ha detto che non era nella stanza. L'imputato è l'ex deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, nel frattempo espulso dal partito.

Delmastro in visita all'Ucciardone, la promessa del sottosegretario alla Giustizia: "Interventi rapidi entro questo mese"

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ha visitato oggi l'Ucciardone, promettendo interventi rapidi già entro questo mese.

