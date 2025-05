Il sogno europeo dell’Ucraina passa da leggi anticorruzione e ferrovie elettriche

L'Ucraina punta dritto verso l'Unione Europea, ma non è solo un sogno: è un cammino fatto di riforme concrete. Le leggi anticorruzione e l'innovazione nelle ferrovie elettriche sono i cardini di questo processo. Un segnale forte in un contesto globale che richiede trasparenza e sostenibilità. Come sottolinea Oleksandr Kor, il traguardo europeo è più vicino di quanto appaia. È tempo di scommettere su un futuro migliore!

Aderire all’Unione europea non è solo una questione di spirito del tempo, c’è una sostanziosa parte fatta di leggi, criteri e standard a cui arrivare. Lo sanno bene i parlamentari che abbiamo incontrato all’assemblea dei sindaci ucraini a Bukovel dal 3 al 5 maggio. «Il traguardo europeo per noi è più vicino di quanto sembri», dice Oleksandr Kornienko, vicepresidente del Parlamento ucraino. «Certo, resta del lavoro da fare, soprattutto con alcuni Paesi membri, in particolare i nostri vicini. Con i vicini è sempre più difficile che con quelli lontani, ma stiamo affrontando le sfide. Come vicepresidente della Rada, ho firmato più di cinquanta progetti di legge – diventati poi norme – per tutelare i diritti delle minoranze nazionali, un tema molto importante per i nostri rapporti, ad esempio, con l’Ungheria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il sogno europeo dell’Ucraina passa da leggi anticorruzione e ferrovie elettriche

Cerca Video su questo argomento: Sogno Europeo Dell Ucraina Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Nuovo status Il sogno europeo dell’Ucraina passa da leggi anticorruzione e ferrovie elettriche; Il riarmo europeo, un sogno brutto e impossibile; L’Europa torni ad essere protagonista della storia; La scelta fatale per l’UE: prima la difesa o l’esercito?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Allargamento Ue 2/ Il sogno dell’Ucraina di accedere all’Ue diventa sempre più concreto

Scrive eunews.it: Bruxelles – Il sogno dell’Ucraina di accedere all’Unione Europea sembra sempre più vicino. Dopo la prima conferenza intergovernativa di giugno 2024, l’esame dei requisiti del Paese procede senza ...

Ucraina, la Russia “si prende” Zaporizhzhia: 90 km di cavi per collegarla alla sua rete

Segnala ilmessaggero.it: «Tutti stanno vivendo il sogno di far rinascere la Centrale». Le parole dell’Amministratore delegato di Rosatom, Alexey Likhachev, al Consiglio della Federazione russa non ...

La Germania spinge Zelensky: “Nostri missili per colpire in Russia”. Tra Putin e il sogno Yalta-bis c’è l’Europa del cancelliere

Lo riporta msn.com: “Il rifiuto russo di trattare per un cessate il fuoco e per una tregua, avrà conseguenze. Per questo noi autorizziamo l’Ucraina a colpire la Russia al suo interno con i nostri missili ed anzi ne produ ...