Il sindaco Sala apre alla possibilità di spostare San Vittore fuori città | “Carcere sovraffollato e non dignitoso”

Il sindaco Beppe Sala apre a una proposta audace: spostare il carcere di San Vittore fuori città. Un'idea che rientra in un dibattito più ampio sulla dignità nelle strutture penitenziarie italiane, evidenziato dal recente rapporto dell'associazione Antigone. La questione non riguarda solo il sovraffollamento, ma la necessità di garantire condizioni umane ai detenuti. Riuscirà Milano a trovare una soluzione innovativa per un problema così urgente?

Il rapporto dell'associazione Antigone sulla condizione delle carceri italiane sottolinea ancora una volta le pessime condizioni di detenzione nel carcere di San Vittore, a Milano. Si torna quindi a parlare dell'ipotesi di spostare l'istituto fuori dal centro città e il sindaco Beppe Sala si è detto disponibile a valutare l'idea.

San Vittore scoppia, il sindaco Beppe Sala apre sulla possibilità di spostare il carcere fuori dal centro

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, apre a un'idea provocatoria: spostare il carcere di San Vittore fuori dal centro città.

