Il sindaco di Sanremo è pronto a stabilire accordo con Rai

Il Festival di Sanremo prosegue la sua storica alleanza con la Rai, unica partecipante al bando per il triennio 2026-2028. Un accordo che conferma la sinergia tra musica e televisione, in un momento in cui la cultura italiana vive un rinnovato fermento. Il sindaco è pronto a mettere nero su bianco, sottolineando l'importanza di mantenere viva la tradizione della kermesse. Un evento che continua a rappresentare l'anima musicale del nostro Paese.

L’emittente italiana è stata l’unica a partecipare al bando di gara. Per il triennio 2026-2028 dunque sarà ancora la Rai ad aggiudicarsi il Festival di Sanremo. Una volta chiusa la gara, il sindaco della città è pronto a stabilire l’accordo dopo la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi di Rai e Comune di Sanremo contro la sentenza del Tar Liguria. Festival di Sanremo, accordo con Rai “entro un mese”. Queste le parole del sindaco Alessandro Mager. “La prossima settimana porteremo in Giunta una delibera di indirizzo per stabilire i criteri di nomina della Commissione, composta da dirigenti interni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il sindaco di Sanremo è pronto a stabilire accordo con Rai

Bando per il Festival di Sanremo, la Rai unica candidata. Il sindaco: “Nessun favoritismo”

La Rai è l'unica candidata al bando del Festival di Sanremo, con il sindaco che garantisce trasparenza e assenza di favoritismi.

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Sanremo Pronto Stabilire Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sanremo, il sindaco Alessandro Mager: «Auspico che con la Rai si trovi un accordo entro un mese»

Segnala msn.com: Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha dichiarato che auspica «di trovare un accordo con la Rai entro un mese».

Festival di Sanremo, il sindaco: "Puntiamo ad accordo con Rai entro un mese"

msn.com scrive: Respinti tutti gli appelli presentati per l'organizzazione del Festival della Canzone Italiana per il triennio 2026-2028. La Rai è l'unica ad aver presentato un'offerta al bando ...

Sanremo, Festival, sindaco Mager: "Posso già chiamare Carlo Conti, puntiamo all'accordo con Rai entro un mese"

Riporta telenord.it: "Vogliamo fare in fretta perché tutti, sia noi che la Rai, abbiamo l’esigenza di arrivare a una conclusione rapida e soddisfacente" ...