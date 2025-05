Il sindaco di Garlasco | Narrazioni fantasiose Non siamo omertosi

A Garlasco, il sindaco Simone Molinari rompe il silenzio su un'accusa pesante: la rappresentazione della città come omertosa. Diciotto anni dopo il tragico evento del 2007, il bombardamento mediatico continua a colpire gli abitanti, ma Molinari difende la comunità con fermezza. Questo episodio mette in luce un tema attuale: l'importanza di raccontare storie senza pregiudizi. Scopri come si può ribaltare la narrazione per restituire dignità e verità a

GARLASCO (Pavia) Un bombardamento mediatico che diciotto anni dopo quell’agosto 2007 torna a colpire Garlasco e i suoi abitanti. Simone Molinari, 42 anni, è il primo cittadino da quattro anni. Quale aspetto pesa di più in questo assedio mediatico? "Uno in particolare. Che nemmeno troppo velatamente si parli di Garlasco come di una città omertosa. Un’etichetta che respingo con forza. La nostra al contrario è una città solare, aperta. Per anni è stata la “Las Vegas della Lomellina“ per i suoi locali. I giornalisti fanno il proprio lavoro, ma qualche volta esagerano. Fate un salto qui in un week-end d’estate per cambiare opinione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il sindaco di Garlasco: "Narrazioni fantasiose. Non siamo omertosi"

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e dei genitori | Dopo 17 anni si cerca l'attizzatoio sparito da casa Poggi

Dopo 17 anni dal delitto di Garlasco, i carabinieri hanno effettuato un blitz a casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori.

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Garlasco Narrazioni Fantasiose Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Garlasco, il sindaco Molinari: “Narrazioni fantasiose, ne ho sentite di tutti i colori. Qui omertosi? Un’etichetta ingiusta e insopportabile”; Garlasco il sindaco Molinari | Narrazioni fantasiose ne ho sentite di tutti i colori Qui omertosi? Un’etichetta ingiusta e insopportabile. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il sindaco di Garlasco: "Narrazioni fantasiose. Non siamo omertosi"

Riporta msn.com: GARLASCO (Pavia)Un bombardamento mediatico che diciotto anni dopo quell’agosto 2007 torna a colpire Garlasco e i suoi abitanti. Simone Molinari, 42 anni, è il primo cittadino da quattro anni.

Perché abbiamo un'ossessione per il caso di Garlasco

Scrive today.it: Quello di Garlasco non è certo il primo caso di cronaca nera che infiamma il nostro Paese, eppure ha caratteristiche talmente particolari da sembrare uscito dalla penna di uno scrittore di thriller. U ...

Garlasco, morto l’ex sindaco Pietro Farina. Guidò la città per due mandati

Da ilgiorno.it: Garlasco, 29 agosto 2023 – È stato sindaco per 10 anni, guidando una lista civica di centro-destra. Garlasco piange l’ex sindaco Pietro Farina, morto ieri mattina a 71 anni nel reparto di ...