Il sindaco Bocca | Evento unico Sono orgoglioso

Una giornata storica per Cesano Maderno: il sindaco Gianpiero Bocca ha guidato con passione un evento che ha unito la comunità. Dalla tensione iniziale all'emozione finale, la sua presenza ha rappresentato un cambio di passo, testimoniando l'importanza dell'impegno civico. In un'epoca in cui le città cercano di ritrovare identità e coesione, eventi come questi sono fondamentali per rinsaldare i legami sociali. Non è solo un successo, ma un nuovo inizio!

Alle 13.30 la tensione e la preoccupazione, alle 18 il volto accaldato ma certamente più rilassato, al termine di una giornata che resterà nella storia di Cesano Maderno: il sindaco Gianpiero Bocca ha seguito l’evento spostandosi nei diversi punti chiave della manifestazione, seguito da assessori e collaboratori con l’occhio vigile su quanto stava accadendo. "È andata benissimo, non abbiamo ancora il dato stimato delle presenze, ma siamo sicuramente a diverse decine di migliaia. Abbiamo gestito perfettamente tutta l’organizzazione sia logistica sia di sicurezza e credo che non ci siano stati grossi problemi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sindaco Bocca: "Evento unico. Sono orgoglioso"

Il sindaco di Chieti Ferrara sul congresso del Pd: “In bocca al lupo a Gianmarco Pescara"

Il sindaco di Chieti Ferrara rivolge un sincero in bocca al lupo a Gianmarco Pescara, nuovo segretario del PD locale.

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Bocca Evento Unico Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Il sindaco Murzi: "Operazione culturale di altissimo livello. Evento unico in Italia"

Segnala lanazione.it: Il sindaco Bruno Murzi ... ma confida nell’importante riscontro che l’esposizione-evento potrà avere nei sei mesi di permanenza. "Desideriamo ringraziare la Presidente ed il Direttore ...

Orbetello "esulta" per la due giorni di Giro d'Italia. Il sindaco: "Evento unico"

Si legge su lanazione.it: E l'arrivo e partenza, per due giorni di grande ciclismo, è un'occasione unica per Orbetello. “L'arrivo dovrebbe essere sulla diga passando dalla Giannella – spiega il sindaco -. Il giorno ...

Torrevecchia Teatina celebra l’amore con un evento unico per il suo sindaco portalettere

Riporta gaeta.it: A Torrevecchia Teatina, un comune noto per la sua storia e bellezze artistiche, si svolgerà un evento straordinario che unisce arte, amore e sport. Il Sindaco, Francesco Seccia ... che è conosciuto ...