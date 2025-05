Il segreto di bellezza per la pelle tramandato da generazioni fa ancora magie

...tratta di bellezza, le nonne hanno sempre avuto le loro ricette segrete. Oggi, il ritorno ai rimedi naturali è un trend in forte crescita: dalle maschere di yogurt alle lozioni fai-da-te. La pelle parla di tradizione e innovazione, e il potere delle piante e degli ingredienti semplici sta conquistando anche i più scettici. Scopriremo insieme come la saggezza antica possa ancora farci brillare!

Nel film Il mio grosso grasso matrimonio greco, per Gus Portokalos il Windex (per pulire i vetri) era la soluzione a tutti i problemi. Hai un brufolo? Windex. Ti sei scorticato il gomito? Windex. Hai battuto il ginocchio? Ironia cinematografica, è diffusa la credenza che ci siano dei prodotti in grado di risolvere ogni problema (o quasi). Quando si tratta di problemi di pelle, c’è un unguento miracoloso o meglio, un unguento di bellezza che, se non li risolve tutti, di sicuro ne risolve molti. Almeno i più comuni. Ci sono prodotti che nascono esplicitamente per un determinato scopo, ma poi si scopre che in realtà danno benefici in diverse aree d’applicazione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il segreto di bellezza per la pelle, tramandato da generazioni, fa ancora magie

