Il Roland Garros di ieri e quello di oggi Musetti può insidiare Sinner e Alcaraz Parla Panatta

Il Roland Garros di ieri e di oggi si intrecciano in un affascinante racconto di talento italiano. Mentre Adriano Panatta, nel '76, conquistava il mondo, oggi Musetti emerge come una potenziale minaccia per i giganti Sinner e Alcaraz. La nuova generazione è pronta a sorprendere, rinnovando la leggenda del tennis azzurro. Chi sarà il prossimo a “camminare sulle acque”? Resta con noi per scoprire il futuro di questo sport!

Nel 1976, Adriano Panatta “camminava sulle acque”, come scrive l’Équipe, con. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Roland Garros di ieri e quello di oggi. "Musetti può insidiare Sinner e Alcaraz". Parla Panatta

Musetti terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros? Panatta ne é convinto

Nell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Adriano Panatta ha espresso un'opinione decisa sulle dinamiche del tennis italiano, concentrandosi in particolare su Lorenzo Musetti in vista degli Internazionali d'Italia.

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros Ieri Oggi Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roland Garros, i risultati di oggi: Alcaraz al 3° turno, eliminato Ruud; LIVE! Day 4: subito Musetti e Paolini, attesa per Alcaraz e Swiatek; Roland Garros: derby azzurro a Cobolli. Djokovic ok, ma quella caviglia... Out De Minaur; Roland Garros, risultati italiani domenica 25 maggio: successi per Musetti, Paolini e Gigante. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Roland Garros di ieri e quello di oggi. "Musetti può insidiare Sinner e Alcaraz". Parla Panatta

Come scrive ilfoglio.it: “Già oggi sulla terra battuta se gioca come ha giocato a Roma, a Madrid e a Montecarlo è tra i primi tre-quattro al mondo", dice l'ex tennista campione a Parigi nel 1976. "Ricordo quelle due settimane ...

Roland Garros, Simone Vagnozzi avverte Jannik Sinner

Riporta msn.com: L'allenatore del numero uno del mondo si aspetta un cambio di passo dell'altoatesino nella sfida con Jiri Lehecka ...

Roland Garros, il programma di oggi: partite e orari

Riporta sport.sky.it: Il Roland Garros 2025 è trasmesso da Eurosport, canale 210 e 211 del pacchetto Sky e disponibile anche su NOW, fino all'8 giugno. Risultati, aggiornamenti live, statistiche, approfondimenti e video ...