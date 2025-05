Il ritorno della vela | perché il 2025 sarà l’anno del wind-powered cruising

Il 2025 si preannuncia come l'anno d'oro per il wind powered cruising! La vela sta vivendo un rinascimento, grazie a tecnologie innovative e una crescente consapevolezza ecologica. Immagina di navigare le acque cristalline, spinto solo dalla forza del vento, in barche sempre più performanti ed ecologiche. Scopri le ultime novità e le migliori opzioni sul mercato: la tua avventura inizia qui! Non perdere l'occasione di essere parte di questa rivoluzione blu!

Successo per il Club Vela Portocivitanova alla Italia Cup Ilca 2025 e Optimist Italia Kinder

Il Club Vela Portocivitanova ha brillato durante l'Italia Cup ILCA 2025 e l'Optimist Italia Kinder, raccogliendo numerosi metalli pregiati.

