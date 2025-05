Il ritiro di Musk Deluso dalla politica | Lascio Washington

Elon Musk dice addio a Washington, deluso da una politica lontana dalle sue ambizioni. Il magnate, noto per il suo spirito innovativo, abbandona un incarico che avrebbe dovuto durare solo 130 giorni. Questa scelta segna un momento cruciale in un periodo in cui le tensioni tra imprenditoria e governo si fanno sempre più evidenti. Riuscirà Musk a trovare terreno fertile altrove? La sfida è lanciata!

Deluso dalle spese volute dal governo, lontano dagli obiettivi di tagli annunciati e con le sua aziende che soffrivano a causa dell’esposizione politica, Elon Musk ha annunciato ufficialmente che lascerà Washington. Si chiude così il suo ruolo nell’amministrazione Trump, un incarico che aveva comunque una durata massima di 130 giorni. Non rompe però con il presidente. "Ora che il mio periodo si avvia a conclusione, vorrei ringraziare il presidente Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi", ha scritto sul suo social, X. Toni differenti da quelli espressi in un’intervista rilasciata alla Cbs in cui l’imprenditore aveva espresso delusione per la nuova legge di bilancio voluta da Trump, definita "controproducente" per gli sforzi del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge) che guidava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net