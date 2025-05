Il risveglio esplosivo di una magnetar osservato per la prima volta dagli scienziati Lo studio

Un evento straordinario ha illuminato il cielo: il “risveglio esplosivo” di una magnetar, a ben 28mila anni luce da noi! Questo affascinante fenomeno offre uno sguardo prezioso sulle dinamiche delle stelle di neutroni e sul misterioso campo magnetico che le avvolge. Con scoperte simili, ci avviciniamo sempre di più ai segreti dell’universo. I cieli non smettono mai di stupirci: sei pronto a scoprire cosa nascondono?

È stato osservato per la prima volta, a una distanza pari di 28mila anni luce dalla Terra, quello che si potrebbe definire il “risveglio esplosivo” di una magnetar, stella di neutroni avente un campo magnetico particolarmente intenso, ma le cui dinamiche spaziali sono ancora in fase di studio. L’osservazione di questo raro fenomeno è stato possibile grazie all’ Imaging X-ray Polarimetry Explorer ( Ixpe ), che ha coinvolto la Nasa e l’ Agenzia spaziale italiana ( Asi ), e che ha prodotto due recenti studi pubblicati entrambi sulla rivista The Astrophysical Journal Letters. Studi condotti, da un lato, dall’Istituto nazionale di astrofisica congiuntamente con le Università di Padova, di Roma Tor Vergata e l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia; dall’altro, dall’americana George Washington University. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il “risveglio esplosivo di una magnetar osservato per la prima volta dagli scienziati. Lo studio

