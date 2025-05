Il rischio alluvioni è cambiato Rivalutare l’area ex Sapaba

Rivalutare l'area Ex Sapaba a Casalecchio è cruciale, soprattutto alla luce dell'aumento del rischio alluvioni. La consigliera Simona Larghetti fa eco a preoccupazioni condivise da molti: costruire qui potrebbe esporre la comunità a pericoli senza precedenti. Questo dibattito si inserisce nel contesto più ampio delle sfide climatiche che molte città italiane devono affrontare. È il momento di agire in modo responsabile, prima che sia troppo tardi!

"Il nuovo insediamento nell'area Ex Sapaba di Casalecchio è previsto in un'area definita a rischio alluvioni ". La consigliera regionale Simona Larghetti di Alleanza Verdi Sinistra richiama l'attenzione su un altro tema caldo del dibattito fra gli schieramenti di centrosinistra di maggioranza e di opposizione nella cittadina sul Reno, ovvero i problemi potenziali del piano particolareggiato con il progetto, approvato nel 2019, di un nuovo complesso residenziale con 30 edifici alti fino a sei piani che si dovrebbero realizzare su un'area di 209mila metri quadrati a ridosso del fiume Reno. Progetto attualmente 'congelato' dal parere contrario della Soprintendenza, come aveva chiarito in campagna elettorale il sindaco Ruggeri.

