Il report di Antigone | 3 metri quadri di spazio e numero record di detenuti minori

Il nuovo rapporto di Antigone, "Senza Respiro", mette in luce una realtà allarmante: le carceri minorili italiane sono sovraffollate, con detenuti costretti a vivere in spazi angusti di appena 3 metri quadri. Questo fenomeno non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crisi del sistema penitenziario, sollevando interrogativi urgenti sulla riforma della giustizia e il futuro dei giovani in difficoltà. È tempo di agire!

Esplodono le carceri minorili mentre, in generale, almeno in trenta istituti, gli spazi per i detenuti si riducono a celle da meno di 3 metri quadri per ogni persona. È Senza Respiro il titolo del dossier di Antigone. Secondo i numeri raccolti nel rapporto, il sovraffollamento con la carenza di strutture adeguate resta uno dei problemi principali, connesso alla mancanza di un adeguato supporto psicologico e dell’effettivo reinserimento nel mondo del lavoro fuori dagli istituti. Con oltre 62mila detenuti, anche tenendo conto dei posti non disponibili per inagibilità o ristrutturazioni, il tasso medio effettivo di affollamento è almeno del 133%: in due anni la capienza effettiva è diminuita di 900 posti, mentre i detenuti sono cresciuti di 5mila unità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il report di Antigone: 3 metri quadri di spazio e numero record di detenuti minori

