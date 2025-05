Il pub a due passi dalla Reggia di Caserta che sforna panini strepitosi dietro c’è lo zampino di una donna

Scopri il Public House, il pub che sta rivoluzionando la scena gastronomica campana con i suoi panini strepitosi! A pochi passi dalla maestosa Reggia di Caserta, Ornella Buzzone ha creato un angolo di eccellenza culinaria. La sua passione per il cibo si unisce alla tradizione locale, dando vita a sapori unici. In un periodo in cui il comfort food è più apprezzato che mai, non perderti questa esperienza gastronomica imperdibile!

Ornella Buzzone è ormai conosciuta in tutta la Campania per la proposta raffinata del suo pub, il Public House, a pochi metri dalla Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il pub a due passi dalla Reggia di Caserta che sforna panini strepitosi (dietro c’è lo zampino di una donna)

Notte dei Musei alla Reggia di Caserta

Sabato 17 maggio, la Reggia di Caserta apre le sue porte per la Notte Europea dei Musei. Un'occasione unica per scoprire gli Appartamenti reali e la Gran Galleria in una suggestiva atmosfera serale, a un costo simbolico.

