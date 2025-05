Il progetto di solidarietà di Aci Individuate quattro associazioni | Fondamentale aiutare gli altri

Il progetto di solidarietà dell'Automobile Club di Pistoia si rinnova per il 2025, selezionando quattro associazioni locali pronte a fare la differenza. Questa iniziativa non solo sostiene chi ha bisogno, ma riflette un trend sempre più forte: la responsabilità sociale delle imprese. In un'epoca in cui l'impegno civico diventa cruciale, scopriremo insieme come piccoli gesti possano trasformarsi in grandi cambiamenti. La solidarietà è il motore del futuro!

Pistoia, 30 maggio 2025 – Sono quattro le associazioni della provincia che l’ Automobile Club di Pistoia ha individuato, per il 2025, all’interno del proprio consolidato progetto di solidarietà che va avanti oramai da un decennio. Dopo la raccolta delle proposte, che si è chiusa lo scorso 10 aprile, nella sede di via Ricciardetto si è proceduto a rendere note le quattro entità che usufruiranno di fondi nel corso dell’anno per portare avanti progetti legati al terzo settore grazie al sostegno di Aci. “Siamo partiti nel 2013 col vecchio direttore Amoroso – afferma il presidente di Aci Pistoia, Antonio Breschi – ed è un progetto nel quale crediamo fortemente: utilizziamo sempre, di comune accordo con l’assemblea dei soci, un criterio di rotazione nell’erogazione dei contributi anche se, non sempre, è così facile vista la complessità dell’assistenza sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il progetto di solidarietà di Aci. Individuate quattro associazioni: “Fondamentale aiutare gli altri”

Partiranno a giugno i lavori per riqualificare i campi sportivi - ora inagibili - dell'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano. Il progetto è dell'associazione YouSport e l'obiettivo è aprire i nuovi campi al quartiere, che ne è privo, e di coinvolgere la cittadinanza, in un'ottica di inclusione e solidarietà

A giugno prenderanno il via i lavori di riqualificazione dei campi sportivi dell'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano.

Cerca Video su questo argomento: Progetto Solidarietà Aci Individuate Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Il progetto di solidarietà di Aci. Individuate quattro associazioni: “Fondamentale aiutare gli altri”. 🔗Su questo argomento da altre fonti