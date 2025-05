Il professor Faldini chiama Jovanotti con ‘Ombelico del mondo’ cantata dai volontari in Camerun Video

Un mix travolgente di solidarietà e musica: il professor Faldini, in Camerun, trasforma la sala operatoria in un palcoscenico! Con "L'ombelico del mondo" di Jovanotti, i volontari danzano mentre curano. Questo gesto non è solo una celebrazione della vita, ma riflette il trend crescente di umanizzare la medicina attraverso l’arte. Scopri come la musica può unire cuori e menti anche nei luoghi più inaspettati!

Bologna, 30 maggio 2025 – “Ci perdiamo il Palajova ragazzi. Ma ce lo siamo organizzati qui in Camerun ”. Il professor Cesare Faldini dà il ritmo con la tromba a un gruppo di ortopedici e volontari direttamente dalla sala operatoria in Africa. Battiti di mani, balli, abbracci e tanti sorrisi. Il tutto cantando ‘ L’ombelico del mondo ’ di Jovanotti. Perché oggi e domani, all’ Unipol Arena, il cantante termina il suo tour sold out nei palazzetti italiani. E nella città di Bologna è un ritorno, dopo le tre date di aprile. Ma questa volta il professor Faldini, direttore della clinica ortopedica 1 dell'Istituto Rizzoli e grande fan del cantautore, non potrà essere presente all’Unipol Arena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il professor Faldini chiama Jovanotti con ‘Ombelico del mondo’ cantata dai volontari in Camerun / Video

