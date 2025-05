Il prezzo del gas chiude in deciso calo a 342 euro

al megawattora. Ad Amsterdam i contratti Ttf cedono il 3,3%.

Il prezzo del gas chiude in calo a 35,05 euro

Il prezzo del gas segna un ribasso, chiudendo a 35,05 euro al megawattora ad Amsterdam, in calo dell'1,9%.

Il prezzo del gas chiude in deciso aumento a 35,3 euro

Il prezzo del gas chiude in deciso rialzo e sfiora i 37 euro

