Il presidente Gardini verso il bis | Fino al 2028 tre mostre importanti Compreremo una Tac innovativa | attese più brevi al Pronto soccorso

Maurizio Gardini si prepara a un bis fino al 2028, portando avanti un progetto ambizioso per la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Tre mostre di grande rilievo e l’acquisto di una TAC innovativa segnano una svolta per il settore culturale e sanitario. In un periodo in cui l'attenzione alla salute è cruciale, le attese più brevi al pronto soccorso promettono un servizio migliore per tutti. Un impegno che guarda al futuro!

Sono i giorni in cui la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì si rinnova, benché nel segno della continuità: Maurizio Gardini sta terminando il suo primo mandato come presidente nel palazzo dell’ex Monte di Pietà e inizierà a breve il suo secondo mandato. Nel segno della "continuità": "Va avanti infatti l’impegno su cultura, ricerca, istruzione, le oltre cento associazioni". E infatti, stando alle indiscrezioni, si profila la conferma da parte del consiglio generale non solo di Gardini ma di tutto il cda uscente. Ma c’è anche l’" innovazione. Sono state diverse le novità in questi quattro anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il presidente Gardini verso il bis: "Fino al 2028 tre mostre importanti. Compreremo una Tac innovativa: attese più brevi al Pronto soccorso"

Fondazione, il bilancio del mandato del presidente Gardini: "Azioni chiave su università e aerospazio"

Scopri il bilancio del mandato del Presidente Gardini, con focus sulle azioni chiave nei settori università e aerospazio.

