Il presidente di Manchester City Mubarak irremovibile torneranno al meglio nel 2025-26

Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, lancia un chiaro messaggio: il club tornerà alla ribalta nella stagione 2025-26! Dopo una stagione deludente, con un distacco di 13 punti dal Liverpool, la determinazione è palpabile. Questo riflette un trend nel calcio moderno: la resilienza delle grandi squadre. Sarà interessante vedere come il City si rialzerà. Preparati, perché il futuro promette scintille!

Il presidente di Manchester City Khaldoon Al Mubarak ha promesso che torneranno al meglio la prossima stagione dopo una campagna senza trofei 2024-25. City ha lottato per soddisfare i loro soliti standard in questa stagione, finendo 13 punti dietro i campioni di Runaway Premier League Liverpool, perdendo anche nel round di playoff della rinnovata Champions League. Gli uomini di Pep Guardiola sono usciti dalla Coppa EFL nel quarto round e hanno perso incredibilmente la finale della FA Cup in Crystal Palace. City ha ottenuto almeno il calcio della Champions League per la prossima stagione, ma il loro posto non è stato confermato fino all'ultimo giorno della stagione con una vittoria per 2-0 al Fulham.

Presidente Manchester City: "Abbiamo identificato gli obiettivi, saremo pronti per il Mondiale per Club". Attesa l'offerta al Milan per Reijnders

Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha annunciato con entusiasmo che la squadra ha identificato gli obiettivi principali e sarà pronta per il Mondiale per club.

Il presidente del Manchester City Khaldoon Al Mubarak, in un`intervista concessa ai canali ufficiali del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti riguardanti.

QUI CITY - Al Mubarak: "Lo scorso anno abbiamo sbagliato, saremo più aggressivi sul mercato"

Una stagione deludente. La scorsa estate il Manchester City era ancora una volta il favorito numero uno in Premier League e candidato a vincere la Champions League.

Il Manchester City prepara un mercato folle in vista del Mondiale per Club

Il Manchester City ha vissuto una stagione deludente a dir poco, la peggiore da otto anni a questa parte. La squadra di Pep Guardiola, reduce da un leggendario triplete nella stagione precedente