Francesca Paoli si aggiudica il prestigioso Premio di Laurea di Confcommercio Pisa con la sua tesi innovativa sulla valutazione d'azienda. Questo riconoscimento non è solo un traguardo personale, ma un segnale forte per il mondo del business: l'importanza di formare professionisti competenti in un contesto economico in continua evoluzione. La sua ricerca mette in luce sfide cruciale come l'equo indennizzo, tema sempre più attuale nel panorama imprenditoriale.

È Francesca Paoli, autrice della tesi dal titolo 'La valutazione d'azienda: il problema dell'equo indennizzo', la vincitrice del Premio di Laurea finanziato da Confcommercio Provincia di Pisa, riservato a un laureato o una laureata del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Il Premio di Laurea Confcommercio Pisa a Francesca Paoli

