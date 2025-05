Il Polo nazionale della Subacquea porta in alto il territorio spezzino

Il Polo Nazionale della Subacquea, inaugurato a La Spezia, rappresenta un'opportunità imperdibile per il rilancio economico del territorio. Mercoledì 4 giugno, Confindustria La Spezia svela come questo centro innovativo possa catalizzare investimenti e sviluppo per le imprese locali. In un'epoca in cui la sostenibilità e l'innovazione sono al centro del dibattito, scopriremo come il mare possa diventare il motore di crescita del nostro futuro!

La Spezia, 30 maggio 2025 – Confindustria La Spezia organizza per mercoledì 4 giugno alle 11, nella propria sede, l’evento 'Il Polo Nazionale della dimensione Subacquea nuove sfide e opportunità per le imprese'. A un anno e mezzo dalla sua istituzione, con la sua struttura operativa ubicata alla Spezia, il Polo Nazionale della Subacquea porta il nostro territorio al centro dell’attenzione nazionale in ambito underwater. Sarà l’ammiraglio Cristiano Nervi, direttore della struttura operativa del Pns e del Centro di Supporto e di sperimentazione navale (Cssn) della Marina militare italiana, ad illustrare il ruolo, le funzioni e gli obiettivi del Pns, nonché a presentare i bandi di ricerca e sviluppo appena pubblicati e le opportunità di coinvolgimento delle imprese in progetti di ricerca e innovazione in un settore ad alto contenuto tecnologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Polo nazionale della Subacquea porta in alto il territorio spezzino

