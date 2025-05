Il policlinico ospita un seminario formativo sulla celiachia

Il 4 giugno, il Policlinico Rodolico di Catania si trasformerà in un centro di formazione sulla celiachia, una malattia sempre più riconosciuta e studiata. Questo seminario è un'opportunità imperdibile per approfondire le sfide e le opportunità legate a questa patologia multifattoriale. In un'epoca in cui l'alimentazione consapevole sta acquisendo sempre maggiore importanza, comprendere la celiachia diventa fondamentale per migliorare la qualità della vita di molti. Non perdere l'oc

Mercoledì 4 giugno prossimo, con inizio alle ore 8.30, nell'aula Cast dell'edificio 8 del policlinico "Rodolico", in via Santa Sofia 78 a Catania, si svolgerà il seminario "Celiachia patologia multifattoriale". L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza su una patologia.

