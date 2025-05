Il platform puzzle horror Limbo è gratuito su Android grazie a Epic Games

Non perdere l'occasione di immergerti nel mondo oscuro di "Limbo", ora disponibile gratuitamente su Android grazie a Epic Games! Questo platform horror, con la sua atmosfera inquietante e i puzzle avvincenti, ha affascinato milioni di giocatori. Con il crescente interesse per i giochi indie che sfidano le convenzioni, "Limbo" si conferma un capolavoro intramontabile. Preparati a risolvere enigmi da brivido e a esplorare un universo unico!

Limbo, uno dei platform horror più acclamati degli ultimi anni è disponibile gratuitamente sull'Epic Games Store L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Il platform puzzle horror Limbo è gratuito su Android grazie a Epic Games

Cerca Video su questo argomento: Platform Puzzle Horror Limbo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

One of the greatest platformers of all time is currently free on Android

Come scrive androidauthority.com: The classic horror-platformer Limbo is free on Android for a limited time, so claim it on the Epic Games Store while you still can.

Limbo Review (Mobile) | Is This Classic Horror Game Still A Masterpiece After a Decade?

Scrive mobilematters.gg: Limbo is a beloved horror game that captured the hearts of many back in day. But how does the game hold on the mobile platform and does its praises ... him navigate through various environment-based ...

Puzzle Games With Horror Elements

Si legge su msn.com: This is accomplished in many ambitious puzzle games with the integration of horror elements ... System Xbox, PC, PlayStation Platform(s) PS3, Xbox 360, PC Released July 26, 2011 Developer(s ...