Il più grande show televisivo Marvel dell’ultimo anno potrebbe sorprenderti

Il mondo Marvel continua a stupire, ma non senza sorprese! Mentre "Daredevil: Born Again" ha conquistato i critici, il vero colpo di scena arriva da "Agatha All Along", che ha attirato 9 milioni di spettatori, dimostrando che il passaparola conta. Questo riflette un trend in crescita: le storie più audaci e originali stanno emergendo nel panorama supereroistico. Chi sarà il prossimo a brillare? La curiosità è nell’aria!

Daredevil: Born Again è stato un successo di critica per i Marvel Studios, ma il passaparola non ha portato ad alti numeri di spettatori. Non è stata nemmeno la serie televisiva più importante del Marvel Cinematic Universe dell’anno scorso. Secondo i dati compilati da Variety, Agatha All Along è stata la prima serie Marvel, con 9 milioni di spettatori (sulla base dei 35 giorni di visione totale). Si tratta di un pubblico notevolmente superiore a quello di Daredevil: Born Again, che ha ottenuto 5,8 milioni di spettatori secondo gli stessi parametri. Si tratta di una differenza di 3,2 milioni di spettatori tra i due show televisivi di alto profilo della Fase 5 del MCU. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Il più grande show televisivo Marvel dell’ultimo anno potrebbe sorprenderti

