Il piano flop per la pace a Gaza | Hamas verso il rifiuto Israele bombarda la Striscia

Il piano di pace per Gaza sembra già in crisi, con Hamas pronto a rifiutare l'accordo proposto dagli Stati Uniti. Mentre Israele intensifica i bombardamenti, la situazione si complica ulteriormente. Questo scenario non è solo una questione locale, ma riflette un trend globale: le difficoltà nel raggiungere un consenso duraturo in conflitti storici. Riflessioni su come la diplomazia fatichi a prevalere sulla violenza possono farci interrogare sul futuro della regione.

Sul possibile accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, basato sulla nuova proposta americana e subito accettato da Israele, sembra essere già calato il sipario. Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato alla BBC che il gruppo palestinese sta attualmente “valutando la proposta”, ma che molto probabilmente la respingerà, in quanto “non soddisfa nessuna delle richieste formulate” dal movimento, a partire dall’assenza di un impegno concreto per porre definitivamente “fine al conflitto”. Il timore è che, una volta liberati gli ostaggi, Israele possa riprendere le ostilità. Parole che non sorprendono, anche perché l’accordo proposto dall’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, prevedeva 60 giorni di tregua e la liberazione di un centinaio di detenuti palestinesi, in cambio del rilascio di 10 ostaggi vivi e della restituzione di 18 salme. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il piano flop per la pace a Gaza: Hamas verso il rifiuto, Israele bombarda la Striscia

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas

Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di alcune aree del nord della Striscia di Gaza a seguito di un attacco imminente contro Hamas.

