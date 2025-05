Il Pd contro la conversione dei capannoni industriali in centri commerciali | Serve rilanciare il commercio di prossimità

Il PD abruzzese lancia un appello chiaro: dire no alla conversione dei capannoni industriali in centri commerciali per salvaguardare il commercio di prossimità. Una scelta che non solo protegge le piccole attività locali, ma promuove anche un modello di economia sostenibile e a misura d'uomo. In un’epoca in cui il legame con il territorio è fondamentale, investire nei negozi di quartiere può rivelarsi la vera chiave per il rilancio economico.

Il Partito democratico abruzzese si schiera con decisione contro la proposta in discussione in Consiglio regionale che prevede la possibilità di trasformare capannoni industriali dismessi in centri commerciali. Una misura definita “pericolosa e miope”, che secondo i consiglieri regionali dem. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il Pd contro la conversione dei capannoni industriali in centri commerciali: "Serve rilanciare il commercio di prossimità"

