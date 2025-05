Il patrimonio restituito Pronta Palazzina Marfisa | Un nuovo percorso più accessibile a tutti

Il 5 settembre segna un’importante data per Ferrara: la Palazzina Marfisa d’Este riapre le sue porte, regalando alla città un nuovo spazio culturale. Questo restauro non è solo un intervento strutturale, ma un passo verso una maggiore accessibilità alla storia e all’arte. In un mondo sempre più attento alla valorizzazione del patrimonio, Ferrara dimostra come il passato possa dialogare con il presente, rendendo la cultura fruibile a tutti. Non perdere l’occasione di scoprirlo!

Il prossimo 5 settembre, dopo importanti interventi di consolidamento strutturale, di adeguamento impiantistico e riallestimento museale, sarà restituita alla città Palazzina Marfisa d’Este. Il progetto, ideato e coordinato dal Servizio Beni Monumentali, dal Servizio Musei d’Arte e dalla Fondazione Ferrara Arte, di concerto con la competente Soprintendenza, ha avuto come obiettivo la valorizzazione del complesso storico, preservandone l’identità architettonica e decorativa ed adeguando gli spazi alle esigenze di conservazione e fruizione contemporanea. Come annunciato ieri, alla prima conferenza pubblica di presentazione dei lavori eseguiti, l’importo dei lavori eseguiti ammonta a oltre 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il patrimonio restituito. Pronta Palazzina Marfisa: "Un nuovo percorso più accessibile a tutti"

Il patrimonio restituito. Pronta Palazzina Marfisa: "Un nuovo percorso più accessibile a tutti"

msn.com scrive: Il 5 settembre verrà riaperta la struttura dopo i lavori da oltre un milione "È stato preservato il complesso architettonico, adeguato ai tempi" .

