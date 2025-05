Il patrimonio librario sarà digitalizzato

Al via in Umbria due progetti di ricerca ritenuti strategici per la digitalizzazione del patrimonio artistico e librario della Regione. "Stiamo creando una sorta di grande 'biblioteca digitale' regionale, una vera e propria Digital Library delle opere d'arte e dei beni cartacei" ha spiegato il vicepresidente della Giunta Tommaso Bori. "Ci stiamo impegnando - ha detto ancora Bori - per digitalizzare il patrimonio artistico e i beni librari di proprietà della Regione Umbria, rendendoli più accessibili, più facili da studiare e valorizzare attraverso due nuovi progetti finanziati dal Pnrr che puntano sull'innovazione per la cultura e la tutela del patrimonio".

