Il papà di Martina Carbonaro | Alessio mi rassicurava | non le metterei mai le mani addosso Avevo l’assassino in casa e non lo sapevo

La tragica storia di Martina Carbonaro, uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci, riporta alla luce un tema inquietante: la violenza giovanile. Le parole rassicuranti di Tucci, che prometteva di non farle mai del male, si rivelano una maschera per nascondere un terribile segreto. Questa vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di educare i giovani a relazioni sane e rispettose. La prevenzione è fondamentale: non possiamo permettere che l’amore diventi odio.

Alessio Tucci, il 19enne che ha ucciso l’ex fidanzata di 14 anni Martina Carbonaro, aveva detto al padre della ragazza che non l’avrebbe mai toccata: a rivelarlo è lo stesso Marcello Carbonaro, papà della giovane. Intervistato dal Corriere della Sera, l’uomo racconta: “Mi sento lacerato dentro, come se avessi perso la metà del mio corpo. Martina era gioia, allegria. Cantava, ballava, era una ragazzina che amava la vita, sempre sorridente. La mia unica figlia”. Poi racconta quando ha visto la figlia per l’ultima volta: “È uscita di casa verso le 18:30. L’ultima volta che mia moglie l’ha sentita erano circa le 20. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il papà di Martina Carbonaro: “Alessio mi rassicurava: non le metterei mai le mani addosso. Avevo l’assassino in casa e non lo sapevo”

Il papà di Martina Carbonaro: “Disse ad Alessio che non voleva stare con lui. L’ha uccisa. Voglio l’ergastolo”

Il dramma che ha colpito la famiglia di Martina Carbonaro sconvolge l'intera comunità: il padre della vittima chiede giustizia dopo le terribili parole di Alessio, accusato di averla uccisa.

