Il papà del killer | Alessio ha negato tutto anche con me Deve pagare ma non lo abbandonerò

In un contesto di crescente tensione sociale e di sfide familiari, le parole di Domenico Tucci risuonano forti. "È sempre stato un bravo ragazzo" – una frase che mette in luce il conflitto tra amore familiare e responsabilità. Mentre la comunità di Afragola cerca risposte, la storia di Alessio ci invita a riflettere su come le scelte individuali possano distruggere legami e sogni. Rimanere accanto a chi sbaglia è un atto di coraggio o complicità?

Domenico Tucci chiede scusa: «È sempre stato un bravo ragazzo, tutta Afragola può riconoscerlo. La notte non dormiva più». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il papà del killer: «Alessio ha negato tutto anche con me. Deve pagare, ma non lo abbandonerò»

