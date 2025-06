Il papa all’Arena della pace | Nel mondo troppa violenza

Il Papa all'Arena della Pace lancia un appello urgente contro la violenza che attanaglia il nostro mondo. In un momento storico segnato da conflitti e tensioni, le parole di Leone XIV risuonano come un faro di speranza. Un incontro che non è solo una denuncia, ma un invito all'azione per ogni individuo e comunità. La pace non è solo un sogno, ma un obiettivo da perseguire insieme. Siamo pronti a rispondere?

Leone XIV ha incontrato in Vaticano i movimenti e le associazioni che hanno dato vita all'”Arena di pace”. “Nel mondo – ha sottolineato il Papa – c’è troppa violenza”. Rita Salerno. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Il papa all’Arena della pace: “Nel mondo troppa violenza”

Leggi anche Arena di Pace torna dal papa. Udienza a Roma con Leone XIV - L'Arena di Pace torna a Roma per un'importante udienza con Papa Leone XIV, confermando Verona come centro di dialogo e impegno verso pace e giustizia.

Papa Leone XIV nel nome di Francesco: «Troppa violenza in questo mondo, dobbiamo educare i giovani. Disarmare i cuori e denunciare le ingiustizie»

