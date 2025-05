Il paesaggio che cura mattinata gratuita di esplorazione del Mulino Sapignoli e del territorio del Marecchia

Scopri il potere terapeutico della natura con "Il paesaggio che cura"! Domenica 1 giugno, un'opportunità imperdibile per riconnetterti con il territorio del Marecchia, tra storia e creatività. Il Mulino Sapignoli aprirà le porte a tutti, mostrando come il paesaggio possa arricchire il nostro benessere. Un'iniziativa che si inserisce nel trend crescente del turismo sostenibile e della valorizzazione delle radici locali. Non mancare!

Domenica, 1 giugno, il Ceas Valmarecchia propone alla cittadinanza “Il paesaggio che cura”, una mattinata gratuita adatta a tutti tra natura, storia e creatività, alla scoperta del territorio del Marecchia e del museo Mulino Sapignoli, curata da Atlantide in collaborazione con I Folletti – gli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il paesaggio che cura, mattinata gratuita di esplorazione del Mulino Sapignoli e del territorio del Marecchia

Cerca Video su questo argomento: Paesaggio Cura Mattinata Gratuita Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Domenica 1 giugno-Il paesaggio che cura. Una mattina gratuita di esplorazione del Mulino Sapignoli e del territorio del Marecchia. 🔗Ne parlano su altre fonti

“Il paesaggio che cura”: domenica tra natura, storia e creatività a Poggio Torriana

Si legge su altarimini.it: Domenica 1 giugno il CEAS Valmarecchia propone alla cittadinanza “Il paesaggio che cura”, una mattinata gratuita adatta a tutti tra natura, storia e creatività, alla scoperta del territorio del ...

Poggio Torriana: “Il paesaggio che cura”, alla scoperta del territorio e del Mulino Sapignoli

chiamamicitta.it scrive: Domenica 1 giugno il CEAS Valmarecchia propone alla cittadinanza “Il paesaggio che cura”, una mattinata gratuita adatta a tutti tra natura, storia e creatività, alla scoperta del territorio del Marecc ...

'Camminata Civica' a Monterappoli: una mattina per camminare e prendersi cura del paesaggio

Si legge su gonews.it: Sabato 25 maggio, a Monterappoli, si svolgerà la Camminata Civica, una mattinata dedicata alla pulizia dell’ambiente e al benessere fisico all’aria aperta. L’iniziativa è patrocinata dal ...