Il padel inaugura il ' Torneo delle Chiavi' a Lucera

Lucera si prepara a brillare con l’inaugurazione del ‘Torneo delle Chiavi’ di padel, un evento che celebra non solo lo sport ma anche l’identità locale. Martedì 3 giugno, il centro sportivo ‘Padel Dream Lucera’ aprirà le sue porte a questa manifestazione che promette di unire passione e competizione. In un'epoca in cui il padel è in costante crescita, Lucera dimostra di essere al passo con i tempi, valorizzando la propria tradizione. Non perderti questo appuntamento

Martedì 3 giugno alle 19 il centro sportivo 'Padel Dream Lucera' ospiterà l'evento inaugurale del 'Torneo delle Chiavi', segnando l'inizio ufficiale di una delle manifestazioni più sentite e identitarie della città di Lucera. Per la prima volta, un torneo sportivo moderno come il padel entra a.

