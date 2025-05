Il Nyt su Musk | Sotto effetto di droghe psichedeliche durante campagna di Trump A breve la conferenza con il presidente Usa

Il New York Times svela un retroscena incredibile: Elon Musk, icona dell'innovazione, assunse sostanze psichedeliche durante la campagna di Trump. Un cocktail di circa 20 sostanze ha accompagnato le sue scelte imprenditoriali e politiche. Con la conferenza imminente con il presidente USA, questo episodio solleva interrogativi sul confine tra genio e follia. La verità potrebbe rivelarsi più affascinante di qualsiasi innovazione!

Secondo il quotidiano Usa, il miliardario sostenitore di Trump faceva ricorso a un cocktail di circa 20 sostanze . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Nyt su Musk: "Sotto effetto di droghe psichedeliche durante campagna di Trump". A breve la conferenza con il presidente Usa

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Il Nyt: «Musk si drogava durante la campagna elettorale di Trump». A breve conferenza del miliardario e il presidente

