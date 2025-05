Il Nyt | Musk si drogava durante la campagna elettorale di Trump A breve conferenza del miliardario e del presidente

Durante la frenetica campagna elettorale di Trump, Elon Musk si sarebbe avvalso di un cocktail di circa 20 sostanze per affrontare la pressione. Questa rivelazione solleva interrogativi non solo sulla salute mentale dei leader, ma anche sull'etica dell'industria tech in un periodo storico dove il confine tra successo e autodistruzione è sempre più labile. Sarà interessante ascoltare cosa diranno Musk e Trump nella prossima conferenza. La verità è che il potere ha un prezzo.

Secondo il quotidiano Usa, il miliardario sostenitore di Trump faceva ricorso a un cocktail di circa 20 sostanze . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Nyt: «Musk si drogava durante la campagna elettorale di Trump». A breve conferenza del miliardario e del presidente

Cerca Video su questo argomento: Nyt Musk Drogava Durante Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Il Nyt: «Musk si drogava durante la campagna elettorale di Trump». A breve conferenza del miliardario e il presidente

msn.com scrive: Secondo il quotidiano Usa, il miliardario sostenitore di Trump faceva ricorso a un cocktail di circa 20 sostanze ...

Nyt: “Durante la campagna elettorale Musk ha usato ecstasy, funghi e ketamina. Prendeva 20 pillole al giorno, anche Adderall”

Lo riporta informazione.it: Elon Musk ha fatto uso di un’abbondante quantità di droghe e ha viaggiato con un portapillole che sembrava contenere Adderall mentre lavorava per il… Leggi ...

Elon Musk e le accuse di abuso di droghe: NYT rilancia

Secondo msn.com: Si torna a parlare di un presunto abuso di droghe per Elon Musk: manifestate preoccupazioni per l'impatto sulla salute e sulle sue aziende.