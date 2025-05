Il nuovo parcheggio Serafino Famà sarà a pagamento | le tariffe per la sosta

Dal 3 giugno, il parcheggio Famà, situato in una posizione strategica, diventa a pagamento. Questa novità non è solo un cambiamento di tariffa, ma parte di un trend più ampio verso una mobilità urbana sostenibile. Con oltre 300 posti auto, il nuovo sistema incentivante mira a promuovere l’uso del trasporto pubblico, riducendo traffico e inquinamento. Scopri come questa scelta possa trasformare la tua esperienza di viaggio in città!

