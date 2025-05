Il nuovo OPPO Find N5 Flip si mostra nei primi leak

Il nuovo OPPO Find N5 Flip sta per rivoluzionare il mercato degli smartphone pieghevoli! I primi leak rivelano un design rinnovato e funzionalità innovative che promettono di alzare l'asticella. In un'epoca in cui il formato compatto è sempre più ricercato, questo dispositivo potrebbe diventare il punto di riferimento per chi cerca stile e praticità. Rimanete sintonizzati: il futuro della tecnologia mobile è alle porte!

OPPO Find N5 Flip si svela nei primi leak, con alcuni cambiamenti rispetto al precedente modello.

La serie OPPO Find X9 potrebbe avere quattro modelli

La nuova serie OPPO Find X9 potrebbe arrivare con quattro modelli, secondo notizie diffuse da un informatore.

Cosa riportano altre fonti

Oppo Find N5: scopri il nuovo smartphone pieghevole ultrasottile sul mercato

Da assodigitale.it: Prestazioni e potenza Il **Find N5** di Oppo si propone come un dispositivo di alta gamma, dotato di prestazioni da top di gamma. La potenza di questo smartphone è garantita dal nuovo chip Snapdragon ...

A volte ritornano: OPPO Find N5 Flip potrebbe diventare realtà

gizchina.it scrive: Questo potrebbero essere le prime immagini di OPPO Find N5 Flip, il prossimo pieghevole a conchiglia della casa cinese.

OPPO Find N5, il nuovo pieghevole è ufficiale ed è sorprendentemente sottile

Riporta msn.com: In particolare, dopo mesi e mesi di innumerevoli rumor e indiscrezioni, OPPO ha ufficialmente tolto il velo a Find N5, il suo nuovo modello di smartphone pieghevole con uno spessore a dir poco ...