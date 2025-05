Il numero uno di Technogym Nerio Alessandri entra nel business dell' acqua dei ristoranti stellati | Il nuovo lusso

Nerio Alessandri, il visionario fondatore di Technogym, fa un passo audace nel mondo del lusso: entra nel business dell'acqua per ristoranti stellati. Con Acqua Filette, la sua nuova avventura si allinea perfettamente con il trend del benessere e della sostenibilità . In un mercato sempre più attento alla qualità , l'acqua diventa un simbolo di stile e salute. Scopri come un elemento quotidiano può trasformarsi in un’esperienza esclusiva!

Nerio Alessandri, numero uno di Technogym, esplora nuovi business sempre nell'alveo di un concetto di vita sana: la stampa economica, tra cui Milano Finanza, riporta la notizia dell'investimento della famiglia Alessandri nel settore dell'acqua minerale, in particolare su Acqua Filette. Si tratta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il numero uno di Technogym Nerio Alessandri entra nel business dell'acqua dei ristoranti stellati: "Il nuovo lusso"

