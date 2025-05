Il Napoli vale più di un miliardo di euro Nove dei venti club più ricchi al mondo sono inglesi

Il Napoli supera il miliardo di euro, un traguardo che sottolinea l'ascesa del calcio italiano nel panorama globale. Mentre la Premier League domina con nove club nelle prime venti posizioni, l'Italia si fa notare con una squadra che rappresenta una nuova era di competitività. Questo valore non è solo una cifra: riflette una crescita strategica e un potenziale di mercato che potrebbe riscrivere le regole del gioco per la Serie A. Scopri come!

La Premier League è – si sapeva – il campionato più più ricco del calcio mondiale. Lo ha ribadito il rapporto sulla valutazione dei club pubblicato dal Football Benchmark Group, che classifica i primi 32 club in Europa in base al valore aziendale, ovvero il valore totale del patrimonio netto del club più il suo debito netto. Lo riporta anche il New York Times. L'unico club che regge il passo con le inglesi è il Real Madrid che ha superato la quota quota record di 6 miliardi di euro, piazzandosi in cima alla classifica con una valutazione di 6,3 miliardi di euro, quasi 1 miliardo di in più del Manchester City al secondo posto, con lo United non molto distante.

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA

Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

