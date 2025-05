Il Napoli non deve più scegliere | stavolta li prende entrambi

Il Napoli è pronto a riscrivere le regole del gioco e non si accontenta più. Dopo mesi di indecisioni, il club azzurro ha deciso: è tempo di investire e puntare in alto. L’arrivo di due nuovi giocatori sulle fasce laterali segna l'inizio di una nuova era, dove ambizione e strategia si fondono. Un messaggio chiaro: nel calcio moderno, non basta scegliere, ma è fondamentale osare. È il momento di sognare in grande!

Dopo mesi di tensioni, il Napoli torna a fare sul serio e non intende più scegliere a metà. Conte ritrova fiducia in un progetto che punta in alto. Le fasce laterali diventano il simbolo di un rilancio più coraggioso (AnsaFoto) – serieanews.com Il Napoli ha vissuto un mercato di gennaio decisamente tormentato, che è poi il motivo principale per il quale Antonio Conte aveva deciso di andar via, salvo poi essere riportato coi piedi per terra da Aurelio De Laurentiis e convinto dalla bontà del progetto azzurro. D’altra parte il presidente aveva più di qualcosa da farsi perdonare, in particolare quel mercato di riparazione che non aveva riparato un bel nulla. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Il Napoli non deve più scegliere: stavolta li prende entrambi

