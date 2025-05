Il Museo Storico Navale di Venezia apre le sue porte di sera durante la Festa della Sensa

Il 1° giugno, il MUNAV di Venezia si illumina di storia e magia! In occasione della Festa della Sensa, il museo storico navale apre le sue porte in un orario speciale, dalle 19.30 a mezzanotte. Un'opportunità unica per immergersi nel legame indissolubile tra la città e il mare, riscoprendo tradizioni millenarie. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza notturna che celebra l'essenza della Serenissima!

Domenica 1° giugno dalle 19.30 alle 24.00 il MUNAV – Museo Storico Navale di Venezia apre eccezionalmente le sue porte per celebrare La Festa della Sensa promossa dal Comune di Venezia che, più di ogni altro appuntamento, fa rivivere la millenaria storia della Serenissima e il suo intimo rapporto.

Una serata speciale al museo storico navale di Venezia per celebrare la Festa della Sensa tra cultura e musica

Vieni a vivere una serata indimenticabile al Museo Storico Navale di Venezia in occasione della prima edizione di La Festa della Sensa, in programma domenica 1 giugno dalle 19.

