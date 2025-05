Il museo civico ospita la presentazione del libro Geco e altri racconti d’eros e d’amore di Serena Corrao

Martedì 3 giugno, il Museo Civico di San Cesario di Lecce diventa teatro di emozioni con la presentazione di "Geco e altri racconti d'eros e d'amore" di Serena Corrao. Un evento che unisce letteratura e spettacolo, in linea con il crescente interesse per le narrazioni che esplorano l'amore in tutte le sue sfumature. Non perdere l’occasione di immergerti in storie che fanno battere il cuore!

Nuovo appuntamento, martedì 3 giugno, alle ore 19, con la rassegna “ll Museo parla con la città.2”. Questa volta il Museo Civico di San Cesario di Lecce, ospita la presentazione, in parte sotto forma di spettacolo, del volume “Geco e altri racconti d’eros e d’amore” (Tracce? Ombre editore, 2024). 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Il museo civico ospita la presentazione del libro “Geco e altri racconti d’eros e d’amore” di Serena Corrao

Notte Europea dei Musei: apertura straordinaria del Museo Civico di Norma

In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo Civico di Norma e il Parco Archeologico di Norba apriranno le loro porte per un evento straordinario.

Cerca Video su questo argomento: Museo Civico Ospita Presentazione Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nemoralis; Presentazione del libro La luce di San Nicola tra Oriente e Occidente 21 maggio 2025 al Museo Civico di Bari; VIESTE/ STEVE McCURRY – CIBO AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO M. PETRONE; La storia dei Veneti antichi: il passato prende vita con la rievocazione al Museo Civico tra riti sacri e comb. 🔗Ne parlano su altre fonti

Presentazione del nuovo portale VisitBisacquino.it al Museo Civico di Bisacquino

Si legge su sicilianews24.it: Un nuovo strumento digitale per raccontare e valorizzare Bisacquino (Palermo), il borgo del cinema e delle arti. Domani, alle 18, al Museo Civico comunale ...

"Museo Civico della Fraternita: mezzo secolo di storia e arte, al via le celebrazioni”

Secondo lanazione.it: Il Museo Civico di S. Eufemia di Foiano della Chiana, conosciuto da molti anche come Museo della Fraternita, celebra nel 2025 il suo 50° anniversario ...

Il Museo Civico di Modena, con virtual tour 3D

Lo riporta liquidarte.it: Visita il Museo Civico di Modena con un virtual tour 3D che consente di esplorare le sale e le collezioni in modo interattivo. Questa iniziativa mira a rendere il patrimonio culturale del museo access ...