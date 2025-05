Il mistero di Denisa scomparsa l’amica testimone ‘Probabile sia andata all’estero’

La scomparsa di Denisa Maria Adas riaccende i riflettori su un fenomeno inquietante: il traffico di persone e le dinamiche delle escort in Italia. Mentre gli inquirenti cercano risposte, un'amica testimonia che potrebbe essere fuggita all'estero, alimentando dubbi e paure. Nel contesto di una società che lotta contro l'ombra della criminalità, questa vicenda solleva interrogativi su sicurezza e giustizia. Cosa si nasconde dietro questo mistero?

Prato, 30 maggio 2025 – Le indagini sulla sparizione di Denisa Maria Adas, la escort rumena di 30 anni sparita nella notte tra il 15 e il 16 maggio dal residence Ferrucci, sono ad un punto cruciale. Un nodo che in parte gli occhi della videosorveglianza pubblica potrebbero aiutare a sciogliere. Ma quelle immagini, richieste al Comune con un provvedimento a firma del procuratore Luca Tescaroli, tardano ad arrivare. Un provvedimento con il quale la Procura richiede l’ acquisizione delle immagini per un arco temporale in cui gli investigatori possono verificare spostamenti di mezzi e persone sospette che potrebbero in qualche modo avere a che fare col rapimento della escort. 🔗 Leggi su Lanazione.it