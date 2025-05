Il mistero dell’italiano sequestrato a New York si infittisce | prelevato da due poliziotti usati come guardie

Un italiano sequestrato a New York da due poliziotti: un fatto inquietante che solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’abuso di potere. Mentre le città si mobilitano per garantire protezione ai cittadini, episodi del genere mettono in luce una realtà ben diversa. La fuga rocambolesca della vittima è solo l’inizio di una storia oscura che potrebbe svelare un retroscena inquietante. La verità è più vicina di quanto pensiamo!

A prendere la vittima all'aeroporto e a portarlo nell’abitazione di New York, dove poi è stato tenuto prigioniero e torturatofino alla sua rocambolesca fuga, è stato un poliziotto assoldato da uno degli arrestati insieme a un collega come guardia del corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il mistero dell’italiano sequestrato a New York si infittisce: prelevato da due poliziotti usati come guardie

A New York un turista italiano è stato sequestrato in un appartamento e torturato per settimane

A New York, un turista italiano è stato sequestrato e torturato per settimane in un appartamento di lusso.

Cerca Video su questo argomento: Mistero Dell Italiano Sequestrato Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Sequestro, torture e criptovalute: il mistero dell’italiano a New York; Cosa sappiamo dell’italiano sequestrato a New York per il suo conto Bitcoin; Italiano sequestrato a New York e torturato, trader svizzero si consegna alla polizia: chi è William Duplessie; Cosa c'è dietro il sequestro dell'italiano Carturan a New York. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sequestro, torture e criptovalute: il mistero dell’italiano a New York

Da repubblica.it: Il designer di 28 anni è riuscito a fuggire, arrestato l’imprenditore che lo teneva in ostaggio. Coinvolta una giovane di Latina ...

Italiano sequestrato e torturato a New York, secondo arresto: si consegna alla polizia un trader svizzero

Scrive msn.com: NEW YORK - La polizia ha arrestato una persona, la seconda, per il sequestro e la tortura dell'italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan. Lo riporta il New York Daily News, sottolineando ...

Secondo arresto per l’italiano sequestrato a New York: si consegna alla polizia un trader svizzero

Si legge su repubblica.it: L’Nbc diffonde per la prima volta il video del momento in cui Michael Carturan, scalzo e in bermuda, si libera e scende in strada chiedendo aiuto ad un ...