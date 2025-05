Il mio mondo è finito Daniele muore così a 24 anni lo strazio del padre | un destino terribile

Un destino inaspettato ha spezzato la vita di Daniele Andreoletti, giovane motociclista di 24 anni, tragicamente deceduto in un incidente sull'A12. La sua storia si intreccia con un fenomeno crescente: la sicurezza stradale, sempre più al centro del dibattito pubblico. Questo evento ci ricorda quanto sia cruciale riflettere su comportamenti e precauzioni al volante. Il dolore del padre, testimoniato dalle sue parole, ci invita a non sottovalutare mai il valore della vita.

È stato identificato il giovane motociclista morto nella serata di lunedì 26 maggio 2025 in un incidente sull’ autostrada A12, all’interno della galleria Anchetta, tra Rapallo e Chiavari. Si tratta di Daniele Andreoletti, 24 anni, originario di Chiavari. Il tragico impatto è avvenuto poco prima delle 21, coinvolgendo più veicoli in un tratto particolarmente pericoloso della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente avrebbe coinvolto due moto e un camion. Andreoletti ha perso la vita sul colpo, mentre l’altro motociclista e il conducente del camion sono rimasti gravemente feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Il mio mondo è finito”. Daniele muore così a 24 anni, lo strazio del padre: un destino terribile

